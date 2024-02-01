Hatay'da depremin şiddetini gösteren görüntüler: Tekneler beşik gibi sallandı | Video 01.02.2024 | 09:41 Hatay’da deprem anında denizdeki teknelerin beşik gibi sallandığı anlara ait görüntüler asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok bina yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağının kameralarına ait kayıtlar asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıktı. Görüntülerde; deniz kıyısında duran teknelerin, kayıkların ve sandalların deprem anında beşik gibi sallandığı görüldü. Deprem anından önce denizdeki suyun köpürmesi, asrın felaketinin boyutunu ve gizemini gözler önüne serdi.

"DEPREMİN ŞİDDETİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜM"

Balıkçılar Barınak Başkanı Salih Özbek (56), depremin büyüklüğünün kamera kayıtlarına yansıdığını belirterek "6 Şubat depremine evde yakalandık. Depremin evde oluşturduğu sarsıntı çok büyüktü. Çok şükür evimizde herhangi bir şey olmadı. Kendimizi toparladıktan sonra teknelere bakmak için sahile geldim. Karada ve denizdeki teknelere bir şey olmadı. Barınağa gidip geriye dönük kamera kayıtlarını izledim. Depremin şiddetini ve büyüklüğünü kamera kayıtlarında gördüm. Çok şükür o zor günleri atlattık. Allah bir daha böyle günler göstermesin" dedi.