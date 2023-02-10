Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz çıkarıldı mı? Duygulandıran videosu ortaya çıktı: "Az yaşayacağımı düşünüyorum"
Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Ümran Avcu, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı. İşte 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın yürek sızlatan videosu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40
00:33
02:59
02:49
00:16
01:05
69. saatte enkazdan sağ çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu 10.02.2023 | 12:47
01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
01:34
Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video 10.02.2023 | 12:28
11:52
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 12:46
04:37
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 10.02.2023 | 12:39
02:16
03:23
01:09
00:37
Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı | Video 10.02.2023 | 11:03
01:02
04:50
07:26
03:47
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 10.02.2023 | 12:01
00:50
01:11
Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi | Video 10.02.2023 | 10:47