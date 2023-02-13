Video Yaşam Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video

Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video

13.02.2023 | 18:14

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde Hatay’daki yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ve Kütahya’da yaşayan polis memuru kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çakmak, dünürünün ikamet ettği Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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