Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde Hatay’daki yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ve Kütahya’da yaşayan polis memuru kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çakmak, dünürünün ikamet ettği Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.