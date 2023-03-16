Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi | Video
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, enkaz kaldırma çalışması havadan görüntülendi.
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