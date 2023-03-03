Video Yaşam Hatay’da enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı | Video
Hatay’da enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı | Video

Hatay’da enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı | Video

03.03.2023 | 10:09

Hatay’da yıkılan binanın enkazından çaldığı polise ait beylik tabancasını Karaman’da satmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

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