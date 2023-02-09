Hatay'da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları SABAH TV'ye anlattı: "Bizimki bir mucize" | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 gün geçti. Sabah.com.tr depremin en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da vatandaşlarla görüştü. Depremin neden olduğu enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı.
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