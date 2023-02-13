Hatay'da enkazdan çıkarılan adam Müge Anlı'dan çorba istedi! Müge Anlı o anları paylaştı... | Video

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım sonrası arama-kurtarma çalışmaları ve mucizeler devam ediyor. Hatay'da enkazdan çıkarılan bir kişi ambulansta 'Müge Anlı çorbası' istedi. O anları gören Müge Anlı bakın ne dedi...