Hatay’da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
02:30
00:39
İstanbul Şişli’de hırsız, çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı 11.05.2021 | 14:30
00:31
Bilecik’te SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi 11.05.2021 | 14:30
02:56
İstanbul Ümraniye'de kocasını sevgilisine öldürten kadının cezası belli oldu 11.05.2021 | 14:50
00:33
Iğdır'da feci ölüm... Beton kazanı içinde can verdi! 11.05.2021 | 13:58
02:24
Pasaport gerçek isim sahte! 25’nci girişte yakayı ele verdi 11.05.2021 | 14:29
06:03
03:16
Tunceli'de büyüklüğü ile şaşırtan zehirli 'Koca engerek' yılanı kamerada 11.05.2021 | 13:06
02:05
00:15
01:05
İstanbul Kadıköy’de akülü çocuk arabası hırsızlığı kamerada 11.05.2021 | 10:37
02:39
İstanbul Küçükçekmece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 11.05.2021 | 10:56
01:30
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada 11.05.2021 | 10:56
00:16
Çorum'da otomobilin market önündeki dolaba çarptığı kaza kamerada 11.05.2021 | 10:37
19:58
00:20
Osmaniye’de çocuk parkında yılan paniği 11.05.2021 | 09:47
03:22
01:14
SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video 10.05.2021 | 19:41
00:53
El frenini çekmeyi unuttu, araç bahçeye uçtu | Video 10.05.2021 | 19:02
Hatay’ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan tır karayolu kenarında bulunan akaryakıt istasyonu alanına girdi. Tır boş akaryakıt tankerine ardından ihata duvarına çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Erzin ilçesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İlhan Ç'nin (52) kullandığı 42 FEL 28 plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonu alanına girdi. Sürücüsü tarafından kontrol edilemeyen tır alanda bulunan park halinde bekleyen tankere ve duvarlara çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda olası bir yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.
Kazada araç sürücüsü İlhan Ç. Hafif şekilde yaralandı.
(NCT-ADN-Y)