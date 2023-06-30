Hatay'da feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu | Video 30.06.2023 | 13:32 Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 şahsın metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, saat:12.20 sıralarında Antakya çevreyolu Kuzeytepe Kavşağında meydana geldi. Motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce havaya savruldu. Kazada motosiklette bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken diğer şahıs ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan şahıs ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerine bulunan iki kişinin metrelerce savrulduğu görüldü.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.