Video Yaşam Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video

Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video

Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video
29.06.2021 | 19:41

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Hatay’da sandal ile göle açılan 4 genç, sandallarının alabora olması neticesinde göle düştüler. Göle düşen 4 kişiden 3’ü kurtarılırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

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