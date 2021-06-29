Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video 29.06.2021 | 19:41
02:32
00:30
00:19
Metrobüsten dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi | Video 29.06.2021 | 17:31
01:12
Şüpheli şahsın uygulama noktasından kaçtığı anlar kamerada | Video 29.06.2021 | 17:30
03:22
00:18
Hindistan'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü | Video 29.06.2021 | 16:57
00:14
00:49
00:49
01:08
03:32
00:19
02:43
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketi | Video 29.06.2021 | 15:27
03:32
03:42
Muğla'da dev köpekbalığı kıyıya vurdu | Video 29.06.2021 | 14:45
04:57
Boğazına ekmek takılan çocuğu böyle kurtardı | Video 29.06.2021 | 14:45
01:08
Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video 29.06.2021 | 14:49
01:28
Antalya'da makaslı cinayet kamerada | Video 29.06.2021 | 12:46
00:55
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü | Video 29.06.2021 | 12:46
Hatay’da sandal ile göle açılan 4 genç, sandallarının alabora olması neticesinde göle düştüler. Göle düşen 4 kişiden 3’ü kurtarılırken 1 kişi yaşamını yitirdi.