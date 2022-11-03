Hatay'da göçmen kuşların uğrak yerinde yangın | Video

HATAY'ın Samandağ ilçesinde göçmen kuşların uğrak noktası olan Mılleyha sulak alanındaki sazlıklarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki göçmen kuşların uğrak noktası olan Mılleyha sulak alanından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sulak alandaki sazlıklarından yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış sebebinin tespiti için itfaiye erlerinin bölgedeki incelemesi devam ederken, alanda meydana gelen zararın belirlenmesi için de hava aydınlandığında çalışma başlatılacağı öğrenildi.