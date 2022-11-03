Hatay'da göçmen kuşların uğrak yerinde yangın | Video

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde göçmen kuşların uğrak noktası olan Mılleyha sulak alanındaki sazlıklarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.