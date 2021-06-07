Hatay'da hakkında 12 ayrı yakalama kararı olan şahıs güvercin kulübesindeki gizli bölmede böyle yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G. (32), güvercin beslediği kulübesinde özel yapılmış gizli bölümde yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçlarından 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi burada yakaladı. Evinde 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.