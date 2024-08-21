Video Yaşam Hatay'da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu
Hatay'da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Hatay'da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

21.08.2024 | 09:35

Hatay'da düğünde yaşanan ‘halay başı olma' tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden taraflar barışarak sulh etti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında 'halay başı olma' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve sulh sağlandığı öğrenildi.
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