Hatay'da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu!
Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece’nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, aracı hırsızlardan koruyabilmek için iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu. Konteyner üzerinde duran araç görenlerin de dikkatini çekiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Bursa'da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada 26.08.2024 | 09:40
03:57
06:18
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 26.08.2024 | 08:35
01:32
Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı 26.08.2024 | 08:52
00:54
03:40
00:23
Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 26.08.2024 | 08:45
00:42
Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 26.08.2024 | 08:36
03:11
01:24
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! 25.08.2024 | 23:06
00:53
Bursa'da tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı 25.08.2024 | 17:51
00:46
Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu 25.08.2024 | 16:12
01:31
8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 25.08.2024 | 15:50
01:00
Çarşamba Ovası'nı aşırı yağış vurdu 25.08.2024 | 14:48
00:16
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 25.08.2024 | 14:36
01:33
Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 25.08.2024 | 14:36
01:44
03:40
İstanbul Pendik'te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 25.08.2024 | 13:13
01:10
Gaziantep'teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti 25.08.2024 | 13:13