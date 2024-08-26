Hatay'da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece’nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, aracı hırsızlardan koruyabilmek için iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu. Konteyner üzerinde duran araç görenlerin de dikkatini çekiyor.