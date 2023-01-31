Hatay'da hırsızlara operasyon: 2 tutuklama | Video

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırma sonucunda, şüphelilerin M.K. ile M.S. olduğu tespit edildi. 2 hırsızlık şüphelisi Narlıca Mahallesi'nde bulundukları ikamette polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Evde yapılan aramada çalıntı, 2 adet zımpara makinesi, 2 adet boya tabancası, 1 adet pasta-cila makinası, 1 adet zımba makinası, 1 adet cep telefonu, 1 teneke tiner, 30 adet kaynak elektrotu ile 1 adet çalıntı motosiklet ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.