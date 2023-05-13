Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video
Deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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