Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan hortum maddi hasara neden oldu.

Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sahil üzerinde görülen hortum, Çevlik Limanı'na ulaştı. Hortum Çevlik Limanı'ndaki iş yeri, kulübe ve ağaçlara zarar verirken korkulu anlar yaşattı. Hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek ortadan kayboldu.