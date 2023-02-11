Hatay'da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı | Video
Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Tülin Güzeloğlu'nun enkazda görüntüleri kameralara yansıdı.
Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi.
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