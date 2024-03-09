Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video
Hatay’ın İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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