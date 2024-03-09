Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:54 Hatay’ın İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun - Payas D-91 karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 işçi ve şoför ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.