Video Yaşam Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video

Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video

09.03.2024 | 10:54

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, İskenderun - Payas D-91 karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 işçi ve şoför ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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