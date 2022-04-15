Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu | Video

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Çıkan arbedede fenalaşan bir jandarma astsubay hastanelik oldu.
İş yerinde yapılan aramada 61 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ve çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
Olayla ilgili biri kadın M.P, Ö.S, H.İ.P, M.S.S ve S.S. adlı 5 kişi göz altına alındı.