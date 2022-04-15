Video Yaşam Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu | Video
Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu | Video

Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu | Video

15.04.2022 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu | Video 00:28
Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu | Video 15.04.2022 | 09:09
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu! 425 gözaltı | Video 01:36
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 425 gözaltı | Video 15.04.2022 | 08:42
İstanbul’da sahte dolar basan çeteye operasyon | Video 02:08
İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon | Video 15.04.2022 | 08:29
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı | Video 00:49
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı | Video 15.04.2022 | 08:32
Sarıyer’de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi | Video 05:49
Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi | Video 15.04.2022 | 08:24
Avcılar’da feci olay! Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler | Video 01:25
Avcılar’da feci olay! Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler | Video 15.04.2022 | 08:24
6’lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu’ndan 3. ittifak açıklaması 21:33
6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması 14.04.2022 | 17:00
İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video 01:33
İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video 14.04.2022 | 16:18
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi | Video 01:12
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi | Video 14.04.2022 | 15:47
Nisa Mihriban bebeğin annesine hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 05:59
Nisa Mihriban bebeğin annesine hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 14.04.2022 | 14:53
Adana’da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım 00:56
Adana'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: "Ucuz olduğu için toplu satın aldım" 14.04.2022 | 10:40
Aracın kapısını açıp sürücüyü tekme tokat böyle darp ettiler | Video 00:38
Aracın kapısını açıp sürücüyü tekme tokat böyle darp ettiler | Video 14.04.2022 | 14:29
Beyoğlu’nda 40 yolculu İETT otobüsü alev aldı | Video 02:14
Beyoğlu'nda 40 yolculu İETT otobüsü alev aldı | Video 14.04.2022 | 14:20
Bağcılar’da yol kesme kavgasından yeni görüntüler | Video 04:15
Bağcılar'da yol kesme kavgasından yeni görüntüler | Video 14.04.2022 | 13:53
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:17
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 14.04.2022 | 13:52
Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video 00:26
Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video 14.04.2022 | 13:45
Veterinerin klima motorunu çaldılar! 00:34
Veterinerin klima motorunu çaldılar! 14.04.2022 | 13:49
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 01:11
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 14.04.2022 | 13:33
SON DAKİKA! İstanbul’da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 00:56
SON DAKİKA! İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 14.04.2022 | 12:46
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 00:20
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 14.04.2022 | 11:14

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Çıkan arbedede fenalaşan bir jandarma astsubay hastanelik oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonrası Kurtuluş Mahallesi, General Şükrü Kanadlı Caddesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bir jandarma astsubay fenalaşarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinde yapılan aramada 61 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ve çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
Olayla ilgili biri kadın M.P, Ö.S, H.İ.P, M.S.S ve S.S. adlı 5 kişi göz altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA