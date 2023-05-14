Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var | Video
Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarına bekleyen çok sayıda aracın arasında daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.
Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var | Video 14.05.2023 | 16:58
03:26
Emniyet kemeri arkadan takılı olan araçtan yola fırladılar: 4 yaralı | Video 14.05.2023 | 16:58
01:43
06:28
Bu fotoğrafı çektirdikten sadece 10 dakika sonrası facia yaşandı | Video 14.05.2023 | 16:15
02:26
Bodrum'da oyunu kullanan sahile akın etti | Video 14.05.2023 | 16:08
08:45
Tekstil ürünü taşıyan TIR'ın dorsesi alev alev yandı | Video 14.05.2023 | 15:49
00:38
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 14.05.2023 | 16:07
00:39
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı | Video 14.05.2023 | 16:07
00:09
00:38
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 14.05.2023 | 15:53
00:39
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada | Video 14.05.2023 | 15:46
04:10
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
04:10
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 14.05.2023 | 15:08
01:43
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı | Video 14.05.2023 | 14:46
00:57
01:16
Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video 14.05.2023 | 12:59
02:31
Oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.05.2023 | 12:11
01:15
03:37
Elindeki sigarayla apartmana girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 14.05.2023 | 09:52
00:22
Diyarbakır’a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 13.05.2023 | 16:19