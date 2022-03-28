Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Mahallesi, Buhara Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Gökşen Sarp'ın kullandığı kamyon ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki H.Ş, K.Ş, A.Ş, G.Ş. ve EU yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.