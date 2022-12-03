Hatay’da ‘kökünü kurutma’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı | Video

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Hatay’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 117 şüphelinden 97’si tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştiren operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanırken 97 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma sürecinde toplamda; 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 adet captagon hap, 39 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 10 adet hassas terazi, 9 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.