Hatay'da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı | Video
Hatay'ın İskenderun istikametinden Antakya istikametine giden minibüs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber yol üzerindeki benzin istasyonuna daldı. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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