Hatay'da köpeğe işkence kamerada | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir yavru köpeğe yapılan işkence, hayvanseverlerin kamerasına yansıdı.
Olay, Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin S.P. olduğu ileri sürülen bir kişi köpeğe işkence yaptı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerde, şahsın yerde bulunan köpeğe sürekli tekme attığı, kameraya kayda alan vatandaşın ise ona engel olmaya çalıştığı yer aldı. Ayrıca hayvana işkence eden şahıs ile hayvanseverler arasında arbede çıktığı belirtildi. Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesi alınarak yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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