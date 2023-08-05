Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video
Hatay’da genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmadan 5 şüpheliyi yakalarken 1 adette tüfek ele geçirdi. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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