Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video

Hatay'ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen minibüsle otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.