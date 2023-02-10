Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video
Hatay'da göçük altındaki minik Ayşenur, kendisini kurtarmak için gelen abilerine, “Çok susadım çabuk olun” diye seslendi. Kurtarma ekipleri minik Ayşenur'u sıkıştığı yerden kurtardı. Yine Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkan kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. İşte o anlar….
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
15:56
Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 17:17
03:44
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 10.02.2023 | 17:06
02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
08:58
00:49
04:44
00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
00:33
10:25
00:45
01:02
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40
02:59
02:49
00:16
01:05
69. saatte enkazdan sağ çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu 10.02.2023 | 12:47
01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
01:34
Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video 10.02.2023 | 12:28