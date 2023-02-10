Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video

Hatay'da göçük altındaki minik Ayşenur, kendisini kurtarmak için gelen abilerine, “Çok susadım çabuk olun” diye seslendi. Kurtarma ekipleri minik Ayşenur'u sıkıştığı yerden kurtardı. Yine Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkan kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. İşte o anlar….