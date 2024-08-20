Hatay'da motosiklet sürücüsünün kamyonunun altında ezildiği anlar güvenlik kamerasında
Hatay'da motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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