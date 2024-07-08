Hatay'da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada 08.07.2024 | 09:24 Hatay'da fitness antrenörlüğü yapan Ali Erdoğmuş'un muz ağaçlarını tekme darbeleriyle kırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde yaşayan Ali Erdoğmuş, bir fitness salonunda antrenörlük yapıyor. 22 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Erdoğmuş, arkadaşının serasında muz ağaçlarını kestikleri esnada sosyal medyada izlediği bir görüntünün benzerini çekmek istedi. Kesimi gerçekleştirilen muz ağaçlarını tekmeleyerek kıran dövüş antrenörü Erdoğmuş, performansıyla görüntüsü izlediği Taylandlı sporcuya taş çıkardı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Erdoğmuş'un muz ağaçları üzerindeki performansı ilgi odağı oldu.