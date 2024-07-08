Hatay'da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada
Hatay'da fitness antrenörlüğü yapan Ali Erdoğmuş'un muz ağaçlarını tekme darbeleriyle kırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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