Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44 Hatay’ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeeye başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı.