Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.