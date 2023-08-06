Hatay’da orman yangını | Video

Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor.