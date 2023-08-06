Hatay’da orman yangını | Video
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
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