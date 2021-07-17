Video Yaşam Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
17.07.2021 | 10:41

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Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü güne girdi. Gün ağarması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan tekrar hız verildi.

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Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 1 uçak, 3 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli canla başla söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, orman işletme personeli ve hava aracı da takviye olarak bölgeye sevk edildi.

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