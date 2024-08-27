Video Yaşam Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada
Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada

27.08.2024 | 09:05

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.


"Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz"
Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirterek "Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananların, motosiklet sürücülerinin önemsemediğinden kaynaklanıyor. Motosiklet kullanıcılarında eksiklikleri var. Motosiklet sürücüleri araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada 01:59
Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada 27.08.2024 | 09:05
Avcılar’da kadına şiddet anları kamerada: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu! | Video 04:07
Avcılar’da kadına şiddet anları kamerada: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu! | Video 27.08.2024 | 08:59
Şişli’de otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı | Video 02:34
Şişli’de otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı | Video 27.08.2024 | 08:53
Adana’da Mobilyacılar Sitesi’nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video 02:37
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.08.2024 | 08:53
Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü 01:31
Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü 27.08.2024 | 08:36
İstanbul’da 2’nci kattan atlayan şahıs minderlerin üzerine düştü... O anlar kamerada 03:43
İstanbul'da 2'nci kattan atlayan şahıs minderlerin üzerine düştü... O anlar kamerada 27.08.2024 | 08:36
İstanbul’da ’Dur’ ihtarıyla başlayan kovalamaca kazayla bitti: 1’i ağır 5 yaralı 04:07
İstanbul'da 'Dur' ihtarıyla başlayan kovalamaca kazayla bitti: 1’i ağır 5 yaralı 27.08.2024 | 08:36
Samsun’da adeta deniz gibi dalgalanan halı saha kamerada 00:20
Samsun'da adeta deniz gibi dalgalanan halı saha kamerada 27.08.2024 | 08:36
Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı 01:22
Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı 26.08.2024 | 18:23
Adana’da kuyuya inen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 00:44
Adana'da kuyuya inen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 26.08.2024 | 17:47
Zonguldak’ta orman yangını 05:30
Zonguldak'ta orman yangını 26.08.2024 | 17:11
Balıkesir’de kafede oturan kadının çantasını böyle çalan genç kamerada 00:35
Balıkesir’de kafede oturan kadının çantasını böyle çalan genç kamerada 26.08.2024 | 17:04
Ayvalık’ta tutuşan otlarla başlayan yangın seramik deposuna sıçradı 00:32
Ayvalık'ta tutuşan otlarla başlayan yangın seramik deposuna sıçradı 26.08.2024 | 16:41
Batman’da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada 03:30
Batman’da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada 26.08.2024 | 16:39
Bolu’da dehşet anları: 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 01:18
Bolu'da dehşet anları: 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 26.08.2024 | 16:30
Pendik’te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada 03:43
Pendik’te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada 26.08.2024 | 15:11
Muğla’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşini bıçaklayarak öldürdü! 01:08
Muğla'da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşini bıçaklayarak öldürdü! 26.08.2024 | 15:11
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 05:25
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 26.08.2024 | 14:52
Antalya’da fırtınada şezlong, şemsiyelerin uçtuğu anlar kamerada 02:54
Antalya'da fırtınada şezlong, şemsiyelerin uçtuğu anlar kamerada 26.08.2024 | 14:49
Kocaeli’de yol kapatıp göbek atan gelin damat kamerada... Tespit edilip ceza uygulandı! 00:15
Kocaeli'de yol kapatıp göbek atan gelin damat kamerada... Tespit edilip ceza uygulandı! 26.08.2024 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA