Video Yaşam Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada | Video
Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada | Video

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada | Video

27.08.2024 | 09:05

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

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Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.


"BİZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ OLARAK ARAÇLARIN BİZİ TANIMAMASINDAN ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"
Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirterek "Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananların, motosiklet sürücülerinin önemsemediğinden kaynaklanıyor. Motosiklet kullanıcılarında eksiklikleri var. Motosiklet sürücüleri araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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