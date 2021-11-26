Hatay’da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:55
Hatay’ın Antakya ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren siz sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesisin yer yer 40 metreye düştüğü Antakya ilçesinde trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kentin simgesi olan Asi Nehri, siste kayboldu. Sis etkisini ilerleyen saatlerde yitirdi.