Video Yaşam Hatay’da sahte içki operasyonu | Video
Hatay’da sahte içki operasyonu | Video

Hatay’da sahte içki operasyonu | Video

10.12.2021 | 14:00

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Hatay’ın Defne ilçesinde bin 100 litre satışa hazır halde ve 2 bin 50 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 3 ton 150 litre sahte rakı ele geçirildi.

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Hatay İl Jandarma dedektifleri JASAT ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gümüşgöze Mahallesinde bir evin bodrum katında sahte içki üretimi yaparak satışa sunduğu bilgisi aldı.

Defne İlçe Jandarma ekipleri ile JASAT tarafından şüpheliye ait ev ile evin bodrum katında yapılan arama sonucunda jelikanlar içerisinde bin 100 litre satışa hazır halde ve 2 bin 50 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 3 ton 150 litre sahte rakı, 14 kasa sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere üzüm ile alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı, damıtma sistemi ve 490 adet boş rakı şişesi ele geçirildi.
Şüpheli İ.G. gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.

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