Hatay'da şiddetli fırtına: Ağaç devrildi, çöp konteynerleri yola sürüklendi | Video
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına etkisini hissettirirken üzerine ağaç devrilen bir araçta maddi hasar oluştu.
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