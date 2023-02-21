Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video
Sağlık Bakanlığı’na bağlı çevre sağlığı ekipleri Hatay’da su güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Şebeke sularından numune alan ekipler daha sonra bunları mobil laboratuvara götürüyor. Testler sonucu suyun kullanıma uygunluğu tespit ediliyor.
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