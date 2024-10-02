Hatay'da TIR'ın önüne kattığı otomobili sürüklediği anlar kamerada
Hatay'da seyir halindeki TIR'ın aynı istikamette ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun – Antakya yolu Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen TIR, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili sağ şeritten önüne alarak sol şeride sürüklemeye başladı. Tırın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
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