Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu | Video

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Hatay'da Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum paniğe neden oldu.
Hatay'da sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum dakikalarca denizden su çekti. Paniğe yol açan Yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.