Hatay'da yol kesip böyle göbek attılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, arkalarında oluşan araç kuyruğuna rağmen göbek atarak oynadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, yolu kapattığı tespit edilen 5 aracın sürücüsüne toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesti.

Önceki akşam İskenderun-Adana Karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde bir düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında göbek atmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, trafikteki diğer araç sürücülerinin korna çalıp, tepki göstermesine rağmen bir süre daha oynadıktan sonra araçlarına binip, uzaklaştı. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.



Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Plakası belirlenen 5 araca toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.