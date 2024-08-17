Hatay'da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 17.08.2024 | 09:17 Hatay'da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı esnasında başka bir binanın üzerine devrilen 5 katlı binanın yıkımı sorunsuz olarak tamamlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istendi. Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında hasarsız ve içerisinde yaşayanların başka bir binanın üzerine devrildi. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. Yürekleri ağza getiren binanın yıkımı ekipler tarafından üzerine devrildiği binaya zarar vermeden tamamlandı. Hasarsız binanın üzerine devrilen binanın yıkımı kontrollü bir şekilde tamamlanırken olayda yaralananın olmaması rahat nefes aldırdı.