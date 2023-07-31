Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bir dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
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