Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 31.07.2023 | 13:45 Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Belen ilçesi Gedik bölgesinde yol kenarında ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarından başlayarak ormana sıçrayan yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Ekipler karadan müdahale ederken, havadan da helikopter desteği geldi. Yangın hızlı müdahale ile çok daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Bir dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.