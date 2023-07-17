Hatay’daki orman yangınına havadan müdahale tekrardan başladı | Video 17.07.2023 | 08:25 Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.