Video Yaşam Hatay’daki orman yangınına havadan müdahale tekrardan başladı | Video
Hatay’daki orman yangınına havadan müdahale tekrardan başladı | Video

Hatay’daki orman yangınına havadan müdahale tekrardan başladı | Video

17.07.2023 | 08:25

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı.

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Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

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