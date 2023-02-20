Video Yaşam Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video

20.02.2023 | 09:45

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü. Yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu.

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