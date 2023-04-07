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Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video

Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video

07.04.2023 | 13:34

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ‘Eski Antakya Evleri’nin olduğu tarihi cadde enkaz yığına döndü. Artık kedilerin ev sahipliği yaptığı bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Kültür varlıklarımızı tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz” dedi.

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Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Kurtuluş Caddesi, yaşanan depremlerin ardından adeta enkaz yığınına döndü. 'Eski Antakya Evleri'nin bulunduğu cadde savaş ortamını aratmazken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Birçok iş ocaklarının, otellerin, lokantaların bulunduğu tarihi cadde, tekrardan ayağa kalmak için gün sayıyor.

"KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZDA YIKIM OLDU"
Tarihi caddeyi yapacakları çalışmalar ile eski günlerine döndürmek istediklerini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "12 yıldır tarihi doku üzerine çok çalıştık. Hem geleneksel yapımızı hem de tarihi kültür varlıklarımızı korumak istiyoruz. Yaşanan depremlerden dolayı Hatay'da özellikle tarihi dokuda, kültürel varlıklarımızda yıkım oldu. Bizde bir an önce kültürel varlıklarımızı tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz ama bunun belli bir prosedürü var. Öncelikle Kültür Bakanlığı bu tarihi doku içerisindeki kültür varlıklarını tespit edecek. Ardından kültür varlıklarımızın planlaması ve projesi yapıldıktan sonra gerek kamu gerekse de özel sektör kendine ait yapıları ayağa kaldırmak zorundadır. Biz bunu canı gönülden istiyoruz ve sabırsızlanıyoruz" dedi.

"AYAĞA KALDIRILACAK ÇOK ESER VAR"
Tespit ve projelendirme işlemlerinin bir yıl kadar sürebileceğini ifade eden Başkan Savaş, "Öncelikle planlanan projelerin kabul edilmesi gerekiyor. Ama bu süreci kısaltmak, hızlandırmak bakanlığın çalışmalarına bağlı. Tabii ayağa kaldıracak çok eser var. Bunun için sadece büyükşehir belediyesinin bütçesi bu işi karşılayamaz. Maalesef sokaklar çok zarar gördü ve bizde sokak sağlamlaştırma konusunda da destek olabiliriz. İnşallah bir yıl içinde dediğimiz adımlar atılır, süreç biter. O bir yılın sonunda da biz de bismillah deyip tarihi dokunun tekrardan ayağa kaldırılması için inşaat sürecine geçeriz" diye konuştu.

Öte yandan insanların terk etmek zorunda kaldığı Kurtuluş Caddesi ve çevresindeki mahalleler, sokak kedilerine kaldı. Depremden en çok etkilenen canlılardan biri olan kediler, yemek bulmak umuduyla enkaz aralarında dolaşıyor.

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