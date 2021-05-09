Hatice Özkaçak nasıl öldü? Kızı Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı'dan yardım istemişti | Video
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Memleketi Kars'a 12 yıl önce yaz tatili için gittiği köyünde hayatını kaybeden annesi Hatice Özkaçak'ın (61) doğal yolla öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, yıllar ortaya çıkan cinayet gerçeğinin ardından hukuk mücadelesi başlattı. Akrabaları tarafından cinayetin üstünün örtülmeye çalışıldığını ileri süren Özkaçak, "Eceliyle öldü deyip cenazesini dahi göstermediler. Annemin darp edilip boğularak öldürüldüğünü 12 yıl sonra şans eseri öğrendim." dedi.