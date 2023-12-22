Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi | Video 22.12.2023 | 10:27 Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki kadın sabah saatlerinde hava almak için çıktığı camdan düştü. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. (63) sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı camı hava almak için açtı. Bu esnada fenalaşan 63 yaşındaki kadın dengesini kaybedip 6. kattan düştü. Durum üzerine komşular hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Acar'ın yakınları fenalık geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.